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738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

738'inci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

07.09.2019 02:12
738'inci Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
İlçedeki statta gerçekleştirilen etkinliklerde aşıklar sazlarıyla türküler seslendirdi. Yörük törelerinin gösterileri ve yerel şarkıcı Ömer Çandır'ın konseriyle devam eden etkinlikte, halk oyunları ekibi tarafından gösteri sunuldu. Ekibin gösterisi sonunda Türk bayrağı açılması izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.
Söğüt Belediyesi Halk Müziği Korosu'nun konseriyle devam eden şenlikler, Ertuğrul Gazi Türbesi'nin bahçesinde TRT 2 kanalında "Ertuğrul Gazi ve Söğüt" konulu "Tarih Söyleşisi" programının yayınıyla sona erdi.
Etkinliklere, Vali Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve yörükler ile çok sayıda vatandaş katıldı.
738. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri

Çandır, Söğüt, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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