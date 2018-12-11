74. Devlet Resim Ve Heykel Yarışması Sonuçlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığının ressam Mihri Müşfik anısına 'Resim', 'Heykel', 'Özgün Baskı' ve 'Seramik' kategorilerinde düzenlediği yarışmanın bu yılki para ödülü toplam 220 bin lira olacak.

Yarışmanın resim, özgün baskı ve seramik kategorilerinde toplam 9 adet 15'er bin lira para ödülü ve başarı belgesi dağıtılacak. Heykel kategorisinde ödüle layık görülenler ise 2 tam ve 2 yarım olmak üzere toplamda 3 adet 15'er bin lira ve başarı belgesi alacak. 80 eserden oluşan sergileme ödülü sahipleri de yine ayrı ayrı 500 lira ve katılım belgesi ile ödüllendirilecek.