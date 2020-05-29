74 gün sonra ilk cuma namazı

Samsun'un Bafra ilçesinde tüm yurtta olduğu gibi normalleşme süreci kapsamında 74 gün sonra ilk kez cuma namazı kılındı.

74 gün sonra ilk cuma namazı
29.05.2020 16:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:09
Samsun'un Bafra ilçesinde tüm yurtta olduğu gibi normalleşme süreci kapsamında 74 gün sonra ilk kez cuma namazı kılındı.

Korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren camilerde namaz kılmaya ara verilmişti. Normalleşme planları kapsamında bugün ilk kez cemaatle birlikte namaz kılındı. Belirlenen camilerde fiziksel mesafe kuralına uygun olarak 1,5 metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı.

Namaz öncesi Bafra Belediyesi ekipleri namaz kılacak vatandaşları maske takmaları konusunda uyarılarda bulunarak maskesi olmayan cemaate ise maske dağıtımı yaptılar. Bafra Müftüsü Necmettin Kayar'ın kıldırdığı cuma namazını AK Parti Samsun Milletvekili Av.Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve AK Parti İlçe Başkanı Av.İbrahim Semiz ile birlik Büyük Cami'de eda eden Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Allah'a hamdolsun. Normalleşme süreciyle birlikte ibadete açılan camilerimize İstanbul'un fetih gününde cuma namazı ile yeniden kavuşmuş olmanın heyecanını yaşadık. Dezenfeksiyonunu ve bahçe bakımını yaptığımız camilerimizde vatandaşımıza maske dağıtımı gerçekleştirdik. Yüce Allah kıldığımız namazları, ettiğimiz duaları kabul eylesin. Cumamız mübarek olsun" dedi.

Aylar sonra cuma namazını kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar ise bu virüs salgınının kısa sürede bitmesi temennisinde bulundular. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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