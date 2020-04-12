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74'lük dededen mahalleliye balkonda Türk sanat müziği konseri

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "evde kal" çağrısına uyan 74 yaşındaki Mustafa Top, evinin balkonundan mahalleliye ud ile Türk sanat müziği konseri verdi.

12.04.2020 17:16 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:16
74'lük dededen mahalleliye balkonda Türk sanat müziği konseri
Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde "evde kal" çağrısına uyan 74 yaşındaki Mustafa Top, evinin balkonundan mahalleliye ud ile Türk sanat müziği konseri verdi.

Safranbolu ilçesi Emek Mahallesi'nde oturan demir çelikten emekli 74 yaşındaki Mustafa Top, evinin balkonuna kurduğu müzik sistemi ile komşularına konser verdi. 60 yıldır müziğe olan tutkusu ile birçok müzik enstrümanı çalmayı öğrenen Mehmet dede, verdiği Türk sanat müziği konseri ile mahalle halkına moral aşıladı. Evlerinin balkonundan Mehmet dedenin seslendirdiği şarkılara eşlik eden vatandaşlar alkışları ile de ona destek olurken, bazıları ise ellerinde el işi örerek mini konserin keyfini çıkardı.

Mehmet Top, 60 senedir müzikle uğraştığını söyledi. Dışarı çıkarsa 3 bin 900 TL para cezası olduğundan 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağına uyduğunu kaydeden Mehmet dede, "Dışarı çıksam iki tane ceza yesem hanım aç kalır. Ben aç kalırım da, hanım aç kalır. Onun için evden çıkmıyorum ve sağolsun komşularım şikayetçi olmuyor. Burada balkondan hem vakit geçiriyorum hem de komşulara mini konser veriyorum" dedi.

Mehmet dedenin eşi Müyesser Top ise, eşinin müziği çok sevdiğini ve balkondan komşularının isteklerine cevap vererek ud ile şarkı söylemeye çalıştığını söyledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Etiketler: Safranbolu, Karabük, Güncel
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