05.07.2019 17:32
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74'lük yan kesici yakalandı

74'lük yan kesici yakalandıBALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde şehirici dolmuşlarında yankesicilik yaptığı iddia edilen 74 yaşındaki O.Y.

74'lük yan kesici yakalandı
BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde şehirici dolmuşlarında yankesicilik yaptığı iddia edilen 74 yaşındaki O.Y. polis tarafından yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Zeytinli ve Akçay Mahallelerinde Temmuz ayı içerisinde yan kesicilik olaylarının artması üzerine Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda bölgedeki kameralarını da izleyen ekipler şüpheli şahsın eşkaline ulaştı. Şahsın tekrar dolmuşa binmesiyle birlikte operasyon için düğmeye basıldı. Zeytinli Mahallesi Zafer Köprüsü'nde durdurulan dolmuşta O.Y. polis tarafından gözaltına alındı. O.Y.'nin daha önce de yan kesicilik suçunda çok sayıda sabıkası olduğu ve hakkında 5 yıl hapis cezası olduğu gerekçesiyle arandığı öğrenildi. Polis tarafından yakalanan O.Y. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. 74'lük yan kesici yakalandı
Kaynak: İHA
Balıkesir, Zeytinli, Edremit, Polis, 3. Sayfa

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