74 yaşındaki dondurmacı 6 saatlik izinde hizmete devam etti - İZMİR

İzmir'in Tire ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 6 saatliğine kaldırılan 74 yaşındaki dondurmacı Ayhan Usta, izinde müşterileri ile doğal dondurmalarını buluşturdu.

Tire'deki pastanesinde yıllardır hiçbir katkı maddesi kullanmadan yaptığı çeşitli doğal dondurmalarla Tirelilere hizmet eden Ayhan Toran sokağa çıkma izninde de iş başına koştu.

12.00'de başlayıp 18.00'de son bulan 6 saatlik sokağa çıkma izninde müşterilerine hizmete kaldığı yerden devam eden Toran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 62 yıldır yaptığı işini çok özlediği için dükkanını açtığını söyledi.

Çıraklıktan yetişerek bu işi yaptığını ifade eden Toran, daha önce dükkanını hiç kapatmadığını ve kapalı olduğu sürede müşterilerine hizmet etmeyi çok özlediğini belirtti.

Toran, "65 üzerinde olduğumuz için bugün bize 6 saatlik izin verdiler. Bu izinde dükkanımı açtım, burada satışımızı yapıyoruz, gelen giden arkadaşlarımıza müşterilerimize doğal dondurmalarımı sunuyorum. Koronadan önce dükkanımı her gün açıyordum, 62 yıldır bu mesleğin içerisindeyim sağlığım hep iyiydi, şu anda virüs olduğu için gelemedim dükkanıma. Kapalı olduğum sürede çalışmayı ve müşterilerime hizmet etmeyi çok özledim, şu dönemi atlattığımızda yine sabahın erken saatlerinde işimin başında olacağım." diye konuştu.

Toran'ın dükkanının açık olduğunu gören müşteri Nedret Saçın uzun zamandır yiyemedikleri doğal dondurmalardan yemek için geldiğini belirterek, "Yıllardan beri Ayhan amcanın doğal dondurmalarını yiyoruz, 65 yaşında olduğumuz için bugün izinle sokağa çıktık, dolaşırken Ayhan amcanın dükkanı açtığını fark ettik, havaların çok sıcak olmasından dolayı hem serinlemek istedik hem de yıllardır yediğimiz dondurmanın tadına baktık." ifadelerini kullandı.