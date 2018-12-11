74 Yaşındaki Marangoz Ustası

11 Aralık 2018 Salı 16:40



11 Aralık 2018 Salı 16:40

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 74 yaşındaki İsmet Durmaz, 53 yıldır marangozluk yapıyor.53 yıl önce askerde öğrendiği mesleğini vatani görevinin ardından memleketi Ergani'de açtığı 15 metrekarelik dükkanında sürdüren Durmaz, ilçenin en eski marangoz ustası olduğunu söyledi.Sektördeki teknolojik gelişmelere bağlı olarak mesleğinin unutulmaya yüz tutuğuna işaret eden Durmaz, "Bu işi yapmak isteyen çırak yok. Benden sonra bu iş yeri kapanacak. Bu meslek sayesinde ailemin geçimini sağladım ve hala kendime yetecek kadar para kazanıyorum." dedi.