Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

74 yaşındaki Müfide nine evinde kalarak örnek oluyor

Tokat'ta 74 yaşındaki Müfide Ersoy, evinde kalarak verdiği sosyal mesajlarla örnek oluyor.

27.03.2020 13:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:32
74 yaşındaki Müfide nine evinde kalarak örnek oluyor
Tokat 'ta 74 yaşındaki Müfide Ersoy, evinde kalarak verdiği sosyal mesajlarla örnek oluyor.

Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda bir apartman dairesinde oğlu, gelini ve torunları ile birlikte yaşayan 74 yaşındaki Müfide Ersoy, gününü evde geçiyor. Kimi zaman dolma sararak gelinine yardım eden Müfide nine, kimi zaman da örgü örerek dinleniyor. Korona virüse karşı ellerini yıkayarak verdiği mesajlarla ilgi gören Ersoy, yaşam azmi ile de çevresindekilere enerji veriyor.

Vatandaşlara "zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın" uyarısında bulunan Müfide nine, "Biliyorum daraldınız, bunaldınız ama bende 15 gündür evden çıkmıyorum. Ne olacak, ne kaybedersiniz? İşi gücü olmayanlar dışarı çıkmasınlar. Marketleri de boşaltmaya gerek yok. Milleti tedirgin etmeyin, yapmayın böyle. Duadan başka elimizden bir şey gelmiyor. Türkiye size söylüyorum evde kalın. Evde kalmak zor bir şey değil. Dışarı çıkmamaya gayret edin, yaşlılar siz hiç çıkmayın. Evde yapabilecek çok iş var. Bunu yapmak zor değil, dışarı çıkmayalım, virüsü çoğaltmayalım. Temizliğimize dikkat edelim. Kur'an, Fetih Suresi okuyalım. Bunları da atlatacağız ben çok iyi biliyorum. Evde kal Türkiye, Müfide teyzeniz olarak benim de sözümü dinleyin" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziosmanpaşa, Tokat, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››74 yaşındaki Müfide nine evinde kalarak örnek oluyor - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Rize’de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı Haberler
Rize'de bir belde koronavirüs nedeniyle komple karantinaya alındı
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı Haberler
Karantinadan kaçan yaşlı adam, evinde yakalandı
Vicdanları yaralayan 15 saniye! Hiçbir şey olmamış gibi alıp gitti Haberler
Vicdanları yaralayan 15 saniye! Hiçbir şey olmamış gibi alıp gitti
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor Haberler
Kanalizasyondan korona haritası çıkarmak isteyen doktor, izin bekliyor
Putin’in çalışma ofisi olan Kremlin’de koronavirüs tespit edildi Haberler
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin'de koronavirüs tespit edildi
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar Haberler
Koronavirüs, terör örgütüne de sıçradı! Yakalananı ölüme itiyorlar
Almanya, İtalya’daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek Haberler
Almanya, İtalya'daki 47 koronavirüs hastasını ülkesinde tedavi edecek
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var Haberler
Dünya koronavirüsle mücadele ederken yeni salgın baş gösterdi! 176 ölü var

Son Dakika Güncel Haberleri

15:06: Nevşehir'de okul servisleri 30 Nisan'a kadar servis ücreti almayacak - Haber 15:06: Boyner.com.tr evde kalınan dönemdeki online alışveriş verilerini açıkladı - Haber 15:06: Fatih'te gizli şekilde oyun oynatılan kahvehaneye operasyon - Haber 15:06: Kırşehir'de firari hükümlü sahte kimlikle yakalandı - Haber 15:06: Malezya hükümeti salgın nedeniyle 371 milyar liralık yardım paketi açıkladı - Haber 14:55: Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı - Haber 14:04: Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi - Haber 13:10: Karantinada bulunduğu hastaneyi izinsiz terk eden şahıs, evinde yakalandı - Haber 12:34: Terör örgütünün sözde yöneticileri, koronavirüse yakalanan militanları canlı bomba olmaya zorluyor - Haber 12:29: Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı - Haberler 12:23: Son dakika: Yurt dışında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türk sayısı 50'ye yükseldi - Haber