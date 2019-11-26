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75 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya şartlı tahliye

Kocaeli'de kar payı vaadiyle altın ve paralarını aldığı şahısları dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kuyumcu Hüseyin Gülaçtı, yargılandığı davada elektronik kelepçe ile evde bulunması şartıyla tahliye edildi.

26.11.2019 14:43 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:4875 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kuyumcuya şartlı tahliye
'de kar payı vaadiyle altın ve paralarını aldığı şahısları dolandırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan kuyumcu Hüseyin Gülaçtı, yargılandığı davada elektronik kelepçe ile evde bulunması şartıyla tahliye edildi.

Kocaeli'nin ilçesinde faaliyet gösteren büyük bir kuyumculuk işletmesi sahibi Hüseyin Gülaçtı, vatandaşlardan kar payı vaadiyle para ile altın topladıktan sonra 2 Mayıs tarihinde dükkanı kapatarak kayıplara karıştı. Gülaçtı'nın ortadan kaybolması sonrası dolandırıldığını düşünen 75 müşterisi ise kuyumcudan şikayetçi oldu. Şikayet sonrası başlatılan soruşturmada hakkında yakalama kararı çıkarılan Gülaçtı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Gülaçtı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dolandırıcılık iddiası ile yargılanan Gülaçtı, Kocaeli Adliyesinde hakim karşısına çıktı. Davada mahkeme heyeti, Gülaçtı'nın yargılama süresince elektronik kelepçe ile evde bulunması şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. - KOCAELİ

Kocaeli, İzmit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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