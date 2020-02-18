Haberler » Güncel » 75 küçükbaş hırsızlığına 2 tutuklama - Haber

75 küçükbaş hırsızlığına 2 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde 75 küçükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

18.02.2020 11:03 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:0375 küçükbaş hırsızlığına 2 tutuklama

ŞANLIURFA'nın ilçesinde 75 küçükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

İl Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçede son günlerde artan hayvan hırsızlığına yönelik çalışma başlattı. Gece saatlerinde girdikleri ağıllardan 75 küçükbaş çaldığı belirlenen M.Y. ve A.V. jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çalınan hayvanlar bulundu.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 2 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Jandarma, Harran, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 11:39:17