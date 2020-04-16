75 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Altun Akbulut (75), sağlığına kavuştu. Akbulut, alkışlarla hastaneden taburcu edildi.

Merzifon ilçesinde yaşayan Altun Akbulut, rahatsızlanınca Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kronik rahatsızlıkları olan Akbulut, yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca hastaneye yatırıldı. 18 günlük tedavisinin ardından Akbulut, sağlığına kavuştu. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Akbulut, alkışlarla taburcu edildi.