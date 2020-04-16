75 yaşında koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde koronavirüs tedavisi gören Altun Akbulut (75), 18 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu. Akbulut, alkışlarla taburcu edildi.Merzifon ilçesinde yaşayan Altun Akbulut, rahatsızlanınca Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kronik rahatsızlıkları olan Akbulut'a, yapılan koronavirüs testi pozitif çıkınca hemen hastaneye yatırıldı. 18 günlük tedavisinin ardından Akbulut, sağlığına kavuştu. Tüm sağlık çalışanlarına teşekkür eden Akbulut, alkışlarla taburcu edildi.

Kaynak: DHA