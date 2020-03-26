Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

75 yaşındaki adamın devletin yardımını kabul etmediği ortaya çıktı

Adana Valiliği, 75 yaşındaki adamın açlıktan öleceği ve devletin kendisine bakmadığı iddialarıyla ilgili, hiçbir yardımı kabul etmeyen vatandaşın hastanedeki tedavisinin ardından huzurevine yatırılacağını açıkladı.

26.03.2020 19:18 | Son Güncelleme: 26.03.2020 19:18
75 yaşındaki adamın devletin yardımını kabul etmediği ortaya çıktı
Adana Valiliği, 75 yaşındaki adamın açlıktan öleceği ve devletin kendisine bakmadığı iddialarıyla ilgili, hiçbir yardımı kabul etmeyen vatandaşın hastanedeki tedavisinin ardından huzurevine yatırılacağını açıkladı.

Adana Valiliği 75 yaşındaki İ.Y. hakkında sosyal medyada çıkan haberler üzerine yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, "Vatandaşımız İ.Y. bekardır, çocuğu yoktur ve kendi evinde tek başına yaşamaktadır. Yaşlılıktan dolayı çalışabilecek durumda olmayan İ.Y. Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından yaşlı aylığı almaktadır. İlgili vatandaşımız, Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına bağlı aşevinden düzenli olarak gönderilen yemek yardımlarını kabul etmemekle beraber çeşitli zamanlarda kendisine yapılmak istenen tüm yardımları da reddetmiştir. Bahse konu vatandaşımız 25 Mart 2020 tarihinde evinden zorla alınarak hastanede kontrol altına alınmış olup hastanedeki tedavisi tamamlandığında Valiliğimizce huzurevine yatırılacaktır" İfadeleri aktarıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

Etiketler: Adana Valiliği, Yüreğir, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››75 yaşındaki adamın devletin yardımını kabul etmediği ortaya çıktı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti Haberler
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bini geçti
Koronadan ölen Dilek’in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı Haberler
Koronadan ölen Dilek'in annesine seslendiği son görüntüleri ortaya çıktı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı yarım milyonu aştı
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak Haberler
Meteoroloji tarih verip uyardı! 7 ilde yağış etkili olacak
G20 sonrası Erdoğan’dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı Haberler
G20 sonrası Erdoğan'dan dünya liderlerine koronavirüs çağrısı
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Haberler
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranının düşük olmasını iki nedene bağladı Haberler
Alman yetkililer ülkedeki korona ölüm oranının düşük olmasını iki nedene bağladı
Ece Seçkin’den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı Haberler
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:20: Selçuklu'da pazar alanları dezenfekte edildi - Haber 20:20: Karatay Belediyesi'nin koronavirüsle mücadelesi devam ediyor - Haber 20:19: Koronavirüs tedbirleri - Haber 20:18: Kasaptan koronavirüse karşı cam bölmeli önlem - Haber 20:18: - Hindistan'da Sokağa Çıkma Yasağına Uymayanlara Dayak - Haber 20:04: Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı - Haber 19:37: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı - Haber 19:18: Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor - Haber 19:06: Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı - Haberler 18:37: Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü - Haber 18:10: Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir - Haber