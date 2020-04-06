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75 yaşındaki Ahmet Şimşek'den Milli Dayanışma Kampanyası'na Bin Euro destek

Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' adıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 1000 Euro'luk destekte bulunarak örnek bir davranışa imza attı.

06.04.2020 12:29 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:29
75 yaşındaki Ahmet Şimşek'den Milli Dayanışma Kampanyası'na Bin Euro destek
Tokat'ın Niksar ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' adıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına 1000 Euro'luk destekte bulunarak örnek bir davranışa imza attı.

Niksar'da yaşayan 75 yaşındaki Ahmet Şimşek, Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 1000 Euro bağışta bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan Ahmet Şimşek, Niksar Kaymakamlığı Vefa İletişim Hattı'nı arayarak Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olacağını söyledi.

Yaşlı adamın evine giden görevliler, 1000 Euro'yu teslim alıp Türk Lirası karşılığı banka hesabına yatırdıktan sonra dekontu yaşlı adama teslim ettiler.

Zor günlerde devletimizin yanında olmalıyız diyen Şimşek; "Cumhurbaşkanımız yedi aylık maaşını bağışladı, MHP lideri beş aylık maaşını bağışladı. Bizde yurt dışında çalışıyorduk. Emekli oldum eşimle birlikte yaşıyorum. Bende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' adıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyasına destek amacıyla 1000 Euro bağışladım. Görevliler parayı banka hesabına yatırdılar dekontu da getirip teslim ettiler. Vatandaşlara tavsiyem herkes bu günlerde yardımcı olsunlar. Bu günlerde yardımcı olmayacaksak ne zaman yardım edeceğiz. Gücü yetebilen herksin destek olmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Yaşlıların evde sokağa çıkmaları konusunda da uyarılarda bulunan Şimşek; "Yaşlılarımız evde kalsın sokağa çıkmasın. Bizde çıkmıyoruz bizde evde kalıyoruz. Sokağa çıkmasınlar evlerinde kalsınlar" diye konuştu. - TOKAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhurbaşkanı, Ahmet Şimşek, Güncel
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