75 yaşındaki Emine nine emekli maaşının yarısını "Biz Türkiyeyiz" kampanyasına bağışladı

75 yaşındaki Emine nine emekli maaşının yarısını "Biz Türkiyeyiz" kampanyasına bağışladıEmine nine, " Cumhurbaşkanımıza çok çok selam söyleyin"NEVŞEHİR - Nevşehir 'in Derinkuyu ilçesine bağlı Til köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Emine nine emekli maaşının bin lirasını Biz Türkiyeyiz kampanyasına bağışladı. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Til köyünde ikamet eden 75 yaşındaki Emine Gemi, bin 950 lira olan emekli maaşının bin lirasını Biz Türkiyeyiz kampanyasına bağışlamak için İlçe Jandarma Komutanlığından yardım istedi. Jandarma ekipleri bu istek sonrasında Emine Gemi'nin evine gitti. Burada jandarma ekipleri ile bir süre sohbet eden Emine nine bin lirayı ekiplere vererek kampanyaya bağışlamasını istedi. Emekli parasından bin lirayı jandarma ekiplerine teslim eden Emnie nine, "Cumhurbaşkanıma çok çok selam söyle onu çok seviyorum. Süleyman Soylu'ya çok selam söyle. Cumhurbaşkanımızı ve Süleyman Soylu'yu Allah başımızdan eksik etmesin. Allah ayağınıza taş değdirmesin" dedi.Jandarma ekipleri Emine ninenin talep ettiği bin lirayı Biz Türkiyeyiz kampanyasına bağışlamasının ardından banka dekontunu yeniden Emine ninenin evine giderek teslim etti.Emekli maaşının bin lirasını Biz Türkiyeyiz kampanyasına bağışlayan Emine ninenin eşi Ahmet Gemi'de emekli maaşını çekip kendisine teslim eden jandarma ekiplerini önce asker selamı ile karşılamış ardından jandarma marşını okumuştu.