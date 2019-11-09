Haberler » Güncel » 75. Yıl Mahallesi Atatürk için yürüdü - Haber

75. Yıl Mahallesi Atatürk için yürüdü

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yılında da unutmadı.

09.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:3775. Yıl Mahallesi Atatürk için yürüdü

Belediyesi, Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ölümünün 81'inci yılında da unutmadı. Odunpazarı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için çeşitli etkinlikler düzenledi.


Odunpazarı Belediyesi tarafından Atatürk'ü anmak için gerçekleştirilen ilk etkinlik Atatürk'ü Anma Yürüyüşü oldu. 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Halk Merkezi tarafından organize edilen yürüyüşe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Selami Vardar Halk Merkezi atölye katılımcıları ile çok sayıda 75. Yıl Mahallesi sakini katıldı.


Selami Vardar Halk Merkezi önünde başlayan yürüyüş, Kıravdan köyünde sona erdi. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüyen vatandaşlar, 4 kilometrelik yol boyunca marşlar söyledi. - ESKİŞEHİR


Mustafa Kemal Atatürk, Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı, Türkiye, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:14 Gaziantepli gazeteci hayatını kaybetti
13:14 İçişleri Bakanlığının "Güven Masası"na 8 ayda 186 bin başvuru
13:13 Güven Masası'na 8 ayda 186 bin başvuru
13:13 Rize iki bina arasındaki yüksek gerilim hattı korkutuyor
13:13 Osmaniye'de deaş operasyonunda 7 tutuklama
13:06 Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti
12:54 Siyanürlü intiharların ardından uzman isim, korkutan rakamı verdi: Türkiye'de 1 milyon insan intihar eğiliminde
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
11:36 Keskinoğlu'nun konkordato süresi 6 ay daha uzatıldı
11:14 Dini nikahlı eşini öldüren cani, cinayeti tüm yönleriyle anlattı: Yüz derisini soyup tuvalete attım
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 13:15:10