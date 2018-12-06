750 Bin TL Değerinde Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:41



06 Aralık 2018 Perşembe 12:41

Eskişehir'de çeşitli ev ve iş yerinden yaklaşık 750 bin TL değerinde ziynet eşyası ve inşaat malzemesi hırsızlık olaylarını yaptığı gerekçesiyle aranan şüpheli yakalandı.Edilen bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kentte meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Ekipler, çok sayıda ev ve iş yerinden yaklaşık 750 bin lira değerinde ziynet eşyası ve inşaat malzemesi çaldığı tespit edilen Gökhan Y.'yi yakaladı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin akabinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Öte yandan Emniyet Müdürlüğüne gelerek ziynet eşyalarını ve çalınan malzemelerini teslim alan çok sayıda vatandaş, görevli polis ekiplerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR