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750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün sona eriyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak 750 engelli öğretmen ataması için başvurular bugün sona erecek.

07.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:06750 engelli öğretmen ataması başvuruları bugün sona eriyor
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yapılacak 750 engelli öğretmen ataması için başvurular bugün sona erecek.
Adaylar, başvuru için "http://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan formu doldurulacak.
Başvuru formu ile istenen belgeler, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine onaylattırılacak. Başvurular, şahsen veya noter aracılığıyla vekalet verilen kişiler vasıtasıyla yapılabilecek.
Adaylar, tercihlerine açılan il milli eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 tercihte bulunabilecek.
750 engelli öğretmen ataması 11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

MEB, Güncel

Kaynak: AA

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