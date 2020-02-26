Haberler » Dünya » 750 saatte 1 milyon kibritle roket yaptı - Haberler

750 saatte 1 milyon kibritle roket yaptı

Bir YouTuber 1 milyon kibrit kullanarak roket yaptı.

26.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:49750 saatte 1 milyon kibritle roket yaptı

Bir YouTuber 1 milyon kibrit kullanarak roket yaptı. Kanalında paylaştığı roketin ateşlenme anına ait görüntüler ise sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü

Bir YouTuber, 1 milyon kibriti daire olarak kesilen kartonlara yapıştırıcı ile yapıştırdı. Üst üste yerleştirilen kartonların içerisine de roket için bir yanma odası oluşturdu. Kibritlerin ucunda fosfordan oluşan kısım toz haline getirilerek roket için yakıt olarak kullanıldı ve roketin yanma odasına dolduruldu. Paylaşılan görüntülerle birlikte yapılan açıklamada, tüm bu işlemlerin yaklaşık 750 saat sürdüğü belirtildi.Roketin ateşlendiği sırada zincirleme reaksiyonla kibritlerin yanması ve roketin yükseliş anı saniye saniye kameralarca kaydedildi. YouTuber daha sonra bu görüntüleri Technical Tech Tube adlı kanalında paylaştı.



Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

Son Dakika Haberleri

11:12  Hz. Ali sözleri nelerdir? Hz. Ali'den hikmet, bilgelik ve maneviyat dolu sözler!
09:56  Sabahattin Ali en çok beğenilen sözleri neler? Sabahattin Ali kitaplarından en güzel alıntılar nelerdir? Sabahattin Ali şiirleri!
09:40  Remdesivir nedir? Remdesivir hangi hastalıkların tedavisinde kullanılıyor? Remdesivir koronavirüse çare mi?
08:49  Şampiyonlar Ligi son 16 turu toplu sonuçları ve Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Barcelona maç sonucu, Chelsea Bayern Münih maç sonucu!
08:36  Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü ne zaman? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne zaman doğdu?
26.02.2020 13:27:48