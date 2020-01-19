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750 yıllık hamamda gelenek yaşatılıyor

Tokat'ta 750 yıllık hamamda asırlardır süregelen hamam kültürü yaşatılmaya çalışılıyor.

19.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 19.01.2020 14:29750 yıllık hamamda gelenek yaşatılıyor
'ta 750 yıllık hamamda asırlardır süregelen hamam kültürü yaşatılmaya çalışılıyor.

Tokat'ta unutulmaya yüz tutmuş olan hamam kültürünü yaşatmak, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmek amacıyla tarihi Pervane Hamamı'nda etkinlik düzenlendi. Hamamda yıkanan vatandaşlara keşkek, meyve, turşu ve salata ikramı yapıldı. Hamamda yemek yiyen vatandaşlar, ayrıca cümbüş, darbuka ve klarnet eşliğinde eğlendi. Etkinliği düzenleyenlerden Özkan Gündüzlü, Tokat'tan başka bir ilde bu kültürü bulmanın mümkün olmadığını ifade ederek, "Patronu Halil isyanından sonra hamam işletmeciliği Tokatlılara verilmiş. Hamamcılık Tokatlıların, kimse sahip çıkmaya çalışmasın. Kültürümüzde hamam ve keşkek yemeği önemli bir yere sahip. Keşkeğin hamam ortamında yenmesi" dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Tokat Temsilcisi Yavuz Özseven ise, Tokat'ın unutulmaya yüz tutmuş etkinliği olan hamam kültürünü canlandırmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Turizmciler olarak birkaç arkadaş gönül verdik. Devamını getirmeye çalışacağız inşallah" diye konuştu. - TOKAT

Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

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