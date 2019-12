76 SM Sahil, Kavaklı, Güzelyurt metrobüs hattı hizmete açıldı

Kent içi ulaşım sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarını hızla sürdüren Beylikdüzü Belediyesi 76 SM Sahil Mahallesi-Kavaklı- Güzelyurt Metrobüs hattını vatandaşların kullanımına sundu.Beylikdüzü Belediyesi, ilçede yaşanan ulaşım sıkıntılarını en aza indirgeyerek, ilçe halkının hayatını kolaylaştıracak çözümler üretmeye devam ediyor. İETT işbirliği ile yakın zamanda hizmete açılan 76 GM Gürpınar-TÜYAP Metrobüs hattının ardından Belediye, yeni bir otobüs hattını daha vatandaşların kullanımına sundu. 76 SM Sahil Mahallesi - Kavaklı - Güzelyurt Metrobüs hattı, hafta içi ve ring seferleri yaparak hizmet verecek. Hattın ilk seferine katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, yeni hatlar için de istatistik tutulduğunu, günlük verilere, kullanım yoğunluğuna ve taleplere göre güzergah, saat ve sefer sayısı konusunda revizyonlar yapılacağının müjdesini verdi."Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim"Beylikdüzü'nün her noktasına toplu taşıma hizmetini ulaştırmaya gayret edeceklerini belirten Başkan Çalık, "Beylikdüzü'nün Sahil ve Kavaklı mahallelerini de içine alan çok ciddi ulaşım ve erişim problemleri vardı. Hizmete açtığımız 76 SM hattı ile gidiş geliş yaklaşık 1 saatlik bir ring seferi ile vatandaşlarımız yarım saat içerisinde metrobüse ulaşacaklar. Beylikdüzü kentinin kendi iç sistemine destek verecek bir güzergah planlaması oldu. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere İETT'ye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu. Kent içi master planının da hazırlandığı söyleyen Çalık, "Minibüslerle entegre bir plan düşünüyoruz. Beylikdüzü'nün her noktasına ve her mahallesine en iyi ve en hızlı şekilde ulaşacağız. Erişimin sıkıntı yaşandığı hiçbir alan bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.Vatandaşlar memnun kaldı76 SM otobüs hattının uzun zamandır beklenen bir hizmet olduğunu söyleyen Sahil Mahallesi Muhtarı Yusuf Yakup Kendir, "Mahallemiz için çok anlamlı ve insanların heyecanla beklediği bir hizmet oldu. Bizim ulaşım ve erişim noktasında yıllardan beri yaşadığımız sorunlarımız vardı. Artık görülüyor ki bu sorunlarımız ve sıkıntılarımız önümüzdeki süreçte teker teker çözülecek" ifadelerini kullandı. Vatandaşların ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak bu tür çalışmaların yapılmasından oldukça memnun olduğunu vurgulayan Kavaklı Mahallesi Muhtarı Necip Özhan ise "Metrobüs hattına ulaşımda sıkıntı yaşanan bir bölgedeyiz. Yeni açılan otobüs hattı ile bu sıkıntılarımız büyük ölçüde çözüme kavuştu" şeklinde konuştu. - İSTANBUL