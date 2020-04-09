Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

76 yaşındaki hipertansiyon hastası kadın koronayı yendi

Marmaris Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören 76 yaşındaki hipertansiyon hastası Neriman Dukali, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

09.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:14
76 yaşındaki hipertansiyon hastası kadın koronayı yendi
Marmaris Devlet Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören 76 yaşındaki hipertansiyon hastası Neriman Dukali, sağlığına kavuşarak taburcu oldu.

Datça ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Neriman Dukali, 3 Nisan Cuma günü kronik hipertansiyon hastalığı nedeniyle fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Datça Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaşlı kadının korona virüs olabileceğinden şüphelenen hekimler hastayı Marmaris Devlet Hastanesi'ne sevk etti. 5 Nisan Pazartesi günü Marmaris Devlet Hastanesi'ne getirilerek test yapılan kadının sonucu pozitif çıktı ve hastanede oluşturulan karantina servis ünitesine alındı.

Neriman Dukali'nin korona virüs ile ilgili tedavisi olumlu cevap verdi. Dört gün süren tedavi sonrası iyileşen yaşlı kadın hastane yönetimi tarafından taburcu edildi.

Hastaneden taburcu olan 76 yaşındaki Neriman Dukali, "Bende hipertansiyon var. Onun için geldim. Şu an çok iyiyim. Hastanemiz çok iyi ilgilendi. Hemşirelerimiz, doktorlarımız. Ellerine kollarına sağlık. Cümlesine şifa versin. En çok torunlarımı özledim" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Marmaris Devlet Hastanesi, Devlet Hastanesi, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı Haberler
Dün hastaneye kaldırılan Seda, kolundaki iğneyle yayına çıktı
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı Haberler
Koronadan ölen maden işçisinin arkadaşıyla yaptığı yazışma yürek dağladı
Erdoğan, ’Maske bedava dağıtılacak’ dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti Haberler
Erdoğan, "Maske bedava dağıtılacak" dedikten sonra Suriyeli kardeşler harekete geçti
Haberler ›› Güncel ››76 yaşındaki hipertansiyon hastası kadın koronayı yendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:40: SAHİLLER YASAKLANINCA SPORU BAĞDAT CADDESİ'NDE YAPIYORLAR - Haber 14:40: Mersinliler 'evde kaldı', kent boşaldı (2) - Haber 14:40: Aliağa Belediyesinde evde kalanlara online hizmet - Haber 14:40: Tatvan Belediyesi esnafa ücretsiz maske dağıttı - Haber 14:40: Hatay'da amatör balıkçılık ile tur ve gezi teknelerinin faaliyetleri yasaklandı - Haber 14:19: Son Dakika: İstanbul'da eczaneler maskeleri ücretsiz dağıtacak - Haber 13:54: Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor - Haber 13:39: Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sunucu Seda Akgül, bugün kolundaki iğneyle yayına çıktı - Magazin 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı - Haberler 12:23: Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım - Spor