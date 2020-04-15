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76 yaşındaki kadın, zor zamanlar için biriktirdiği altınları kampanyaya bağışladı

DENİZLİ'de yaşayan ve geçimini devletten aldığı yaşlılık maaşıyla sağlayan Fatma Özdoğan (76), Milli Dayanışma Kampanyası'na, zor zamanlar için biriktirdiği 5 bin 950 lira değerindeki altınlarını bağışladı.

15.04.2020 16:30 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:30
76 yaşındaki kadın, zor zamanlar için biriktirdiği altınları kampanyaya bağışladı

DENİZLİ'de yaşayan ve geçimini devletten aldığı yaşlılık maaşıyla sağlayan Fatma Özdoğan (76), Milli Dayanışma Kampanyası'na, zor zamanlar için biriktirdiği 5 bin 950 lira değerindeki altınlarını bağışladı.

Merkezefendi 'ye bağlı Sevindik Mahallesi'nde oturan ve yaşlılık aylığıyla yaşamını sürdüren Fatma Özdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istedi. Özdoğan, kaymakamlıkla iletişime geçti. Bunun üzerine Sevindik Mahallesi'nde Vefa Sosyal Destek Grubu'nun koordinatörü olan muhtar Yaşar Beşparmakkaya, ekip ile birlikte adrese yönlendirildi. Sokağa çıkma yasağı olan Fatma Özdoğan, eve gelen ekibe zor zamanlar için ayırdığı 5 bin 950 lira değerindeki altınları verdi. Altınları alan ekip, kuyumcuda bozdurarak, parayı kampanya hesabına yatırdıktan sonra dekontu da teslim etti.Öte yandan ilçede yaşayan 65 yaş üstü 18 kişinin; 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerinden Merkezefendi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu'na ulaşarak, 'Vefa Mahalle' ekipleri aracılığıyla şimdiye kadar kampanyaya 21 bin 120 liralık bağışta bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Fatma Özdoğan, Merkezefendi, Sevindik, Güncel
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