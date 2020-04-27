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76 yaşındaki tamirci, lastik tamir ederken yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerinde lastik tamiri yapan 76 yaşındaki yaşlı adam, jantın ayağına düşmesi sonucu yaralandı.

27.04.2020 12:25 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:26
76 yaşındaki tamirci, lastik tamir ederken yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde iş yerinde lastik tamiri yapan 76 yaşındaki yaşlı adam, jantın ayağına düşmesi sonucu yaralandı.

Kaza, Kızılırmak Sanayi Sitesi Samsun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, el arabasının lastiğini tamir eden 76 yaşındaki Mahmut Kara, el arabasının jantı ayağı üstüne düştü. Yaralanan ve acı içerisinde kıvranan Kara için komşuları 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamı alarak hastaneye kaldırıldı.

İş yeri komşusu ise, "Lastik tamir ederken ayağına jantı düşürmüş ve yaralanmış" dedi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Etiketler: Kızılırmak, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Haber
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