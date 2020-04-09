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76 yaşındaki teyze ile 65 yaşındaki yeğeninden kampanyaya bağış

ERZİNCAN'da yaşayan Ahmet Saba (65) ve teyzesi Yeter Ateş (76), biriktirdikleri 500 lira ve 1 çeyrek altını Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardımıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

09.04.2020 11:53 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:53
76 yaşındaki teyze ile 65 yaşındaki yeğeninden kampanyaya bağış

ERZİNCAN'da yaşayan Ahmet Saba (65) ve teyzesi Yeter Ateş (76), biriktirdikleri 500 lira ve 1 çeyrek altını Vefa Sosyal Destek Grubu'nun yardımıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, '65 yaş' yasağı nedeniyle dışarı çıkamayan Ahmet Saba ile teyzesi Yeter Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istedi. Erzincan Valiliği ile iletişime geçen teyze ve yeğenin talebi, Vefa Sosyal Destek Grubu'na iletildi. Ahmet Saba, kısa sürede eve gelen ekibe biriktirdiği 500 lirayı, Yeter Ateş ise çeyrek altınını teslim etti. Görevliler ise altını kuyumcuda bozdurduktan sonra parayla birlikte kampanyanın bağış hesabına yatırıp, dekontları teyze ile yeğene götürdü. Ahmet Saba ve Yeter Ateş, kampanyaya destek verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Koronavirüs, Erzincan, Güncel
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