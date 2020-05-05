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76 yaşındaki Ülker teyze, yeni yuvasına kavuştu

76 yaşındaki Ülker teyze, yeni yuvasına kavuştuANKARA'da ısınma imkanı olmayan gecekonduda yaşayan 76 yaşındaki Ülker Güleryüz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimiyle apartman dairesinde sıcak bir yuvaya kavuştu.

05.05.2020 14:08 | Son Güncelleme: 05.05.2020 14:11
76 yaşındaki Ülker teyze, yeni yuvasına kavuştu
ANKARA'da ısınma imkanı olmayan gecekonduda yaşayan 76 yaşındaki Ülker Güleryüz, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimiyle apartman dairesinde sıcak bir yuvaya kavuştu.
Altındağ ilçesinde ısınma imkanı olmayan ve yaşam koşulları çok zor bir gecekonduda yaşayan Ülker Güleryüz'ü, geçtiğimiz hafta Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) kurucusu sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından paylaştı. Haluk Levent'in paylaşımının ardından Altındağ Belediyesi harekete geçti. Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimiyle Ülker Güleryüz, yeni eşyalarıyla apartman dairesinde sıcak bir yuvaya kavuştu. Ülker Güleryüz'ün yeni evine taşınma sürecini yakından takip ettiğini söyleyen Başkan Balcı, Ülker teyzemiz artık bize emanet. Kendisine sağlıklı, hayırlı ve huzurlu ömürler diliyorum dedi.
HALUK LEVENT'TEN TEŞEKKÜR
Ülker Güleryüz'ün yeni evine kavuşmasının ardından sanatçı Haluk Levent ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'ya teşekkür etti. 76 yaşındaki Ülker teyze, yeni yuvasına kavuştu

Kaynak: DHA

Etiketler: Asım Balcı, Altındağ, Balcı, Güncel, Haber

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