76ers, Antetokounmpo'nun Kariyer Rekoruna Rağmen Kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia
76ers, Giannis Antetokounmpo
'nun 52 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Milwaukee Bucks
'ı 130-125 yendi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers, milli basketbolcu Ersan İlyasova
'nın da forma giydiği konferans lideri Bucks'ı deplasmanda 130-125 mağlup ederek üst üste 4. olmak üzere 45. galibiyetini aldı.
76ers'ta Joel Embiid, 40 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, Jimmy Butler
27 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.
İki maç sonra kaybederek 18. yenilgisini yaşayan Bucks'ta kariyer sayı rekoru kıran Antetokounmpo'nun 52 sayı, 16 ribaunt, 7 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Ev sahibi ekipte Khris Middleton 19 sayı, 7 ribaunt, 6 asist üretti. Ersan İlyasova ise 17 dakika 51 saniye süre aldığı mücadeleyi 5 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
Sonuçlar New York
Knicks- Los Angeles Lakers
: 124-123 Miami
Heat- Charlotte Hornets
: 93-75
Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 125-130 Detroit
Pistons- Toronto Raptors
: 110-107 Orlando
Magic- Atlanta Hawks
: 101-91
Sacramento Kings- Chicago Bulls
: 129-102
Houston Rockets- Minnesota Timberwolves
: 117-102 Los Angeles
Clippers- Brooklyn Nets
: 119-116
Spor
Kaynak: AA