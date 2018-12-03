76ers Form Tuttu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Furkan Korkmaz
'ın da forma giydiği Philadelphia
76ers, Memphis Grizzlies
'i 103-95 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. All-star oyuncu Jimmy Butler
'ı takasla kadrosuna kattıktan sonra vites yükselten Philadelphia 76ers, seyircisi önünde oynadığı Memphis Grizzlies karşılaşmasını 103-95 kazandı.
Son 9 karşılaşmasında 8. galibiyetini alan 76ers'ta J.J. Redick 24, Jimmy Butler 21 sayı kaydetti. Ben Simmons 19 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, Joel Embiid de 15 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 15 dakikada 6 sayı, 2 asist, 2 top çalma üretti.
Grizzlies'te Mike Conley
21 sayı, 5 asist, Jaren Jackson 17 sayı, 3 blok ve JaMychal Green 14 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalmayla mücadele etti.
Sonuçlar Los Angeles
Lakers- Phoenix Suns
: 120-96 Charlotte
Hornets- New Orleans
Pelicans: 109-119 Miami
Heat- Utah Jazz
: 102-100
Philadelphia 76ers-Memphis Grizzlies: 103-95 Dallas
Mavericks- Los Angeles Clippers
: 114-110 San Antonio
Spurs- Portland Trail Blazers
: 131-118
Furkan Korkmaz,Memphis Grizzlies,Philadelphia
03 Aralık 2018 Pazartesi 09:43