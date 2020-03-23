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77 yaşındaki dede ikna olmadı, 'Yakışıklı çekilmek' istedi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, korona virüs tedbirlerine uymayarak sokağa çıkan 77 yaşındaki vatandaş sağlıklı olduğunu belirterek, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni yakışıklı çekin" diye seslendi.

23.03.2020 13:03 | Son Güncelleme: 23.03.2020 13:03
77 yaşındaki dede ikna olmadı, 'Yakışıklı çekilmek' istedi
Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde, korona virüs tedbirlerine uymayarak sokağa çıkan 77 yaşındaki vatandaş sağlıklı olduğunu belirterek, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni yakışıklı çekin" diye seslendi.

Ülke genelinde korona virüs tedbirleri nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri, megafonla vatandaşları "Sağlığınız için evlerinize gidin" uyarısında bulundu. Tüm uyarılara rağmen yaşlı vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ederken, PTT ve ATM önlerinde büyük kuyruklar oluşmaya başladı.

Tüm risklere rağmen PTT'de işlem yaptırmak isteyen 77 yaşındaki Ali Öztopaç, emniyet ekipleri tarafından yüz yüze uyarıldı. Bölgede kontrollerde bulunan polis ekipleri yaşlı şahsa yasağı tebliğ etti ve yasal işlemlere maruz kalabileceğini anlattı. "Ben sağlıklıyım" diyerek sokağa çıkan Ali Öztopaç ise "Oğlanlar Hanya'da Konya'da, telefon sustu, kontör bitti. Benim çok şükür sağlığım, sıhhatim yerinde" dedi.

Bölgede görüntü alan gazetecilere ise "Beni yakışıklı çekin" diyen Ali Öztopaç, kendine tebliğ edilen tutanağı imzaladı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Etiketler : Turgutlu, Manisa, Polis, Güncel

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