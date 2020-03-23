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Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, koronavirüs tedbirlerine uymayarak sokağa çıkan 77 yaşındaki vatandaş sağlıklı olduğunu belirterek, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni yakışıklı çekin" diye seslendi.

23.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:30

Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde 30 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs sebebiyle 65 yaş üzerine sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak yasağın getirildiği ilk günden beri bir çok yaşlı vatandaş, yasağı çiğneyerek sokaklara akın etti. Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde de, koronavirüs tedbirlerine uymayarak sokağa çıkan 77 yaşındaki vatandaş sağlıklı olduğunu belirterek, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Beni yakışıklı çekin" diye seslendi.

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Ülke genelinde korona virüs tedbirleri nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlara sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri, megafonla vatandaşları "Sağlığınız için evlerinize gidin" uyarısında bulundu. Tüm uyarılara rağmen yaşlı vatandaşlar sokağa çıkmaya devam ederken, PTT ve ATM önlerinde büyük kuyruklar oluşmaya başladı.

"ÇOK ŞÜKÜR SAĞLIKLIYIM"

Tüm risklere rağmen PTT'de işlem yaptırmak isteyen 77 yaşındaki Ali Öztopaç, emniyet ekipleri tarafından yüz yüze uyarıldı. Bölgede kontrollerde bulunan polis ekipleri yaşlı şahsa yasağı tebliğ etti ve yasal işlemlere maruz kalabileceğini anlattı. "Ben sağlıklıyım" diyerek sokağa çıkan Ali Öztopaç ise "Oğlanlar Hanya'da Konya'da, telefon sustu, kontör bitti. Benim çok şükür sağlığım, sıhhatim yerinde" dedi.

"BENİ YAKIŞIKLI ÇEKİN"

Bölgede görüntü alan gazetecilere ise "Beni yakışıklı çekin" diyen Ali Öztopaç, kendine tebliğ edilen tutanağı imzaladı.

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Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Manisa'da 77 yaşındaki dede ikna olmadı, 'Yakışıklı çekilmek' istedi
Etiketler : Turgutlu, Manisa, Polis, Güncel

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