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77 yaşındaki Mikail amcadan korona şiiri

- 77 yaşındaki Mikail amcadan korona şiiri Korona virüsüyle ilgili şiir büyük beğeni topladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 77 yaşındaki Mikail Gündüz'ün korona virüsüne karşı yazdığı şiir büyük beğeni topladı.

06.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:11
- 77 yaşındaki Mikail amcadan korona şiiri
Korona virüsüyle ilgili şiir büyük beğeni topladı
BURSA - Bursa 'nın İnegöl ilçesinde ikamet eden 77 yaşındaki Mikail Gündüz'ün korona virüsüne karşı yazdığı şiir büyük beğeni topladı. Evden çıkmayan Gündüz, boş vakitlerinde şiir yazıyor, Kuran'ı kerim okuyup torunlarıyla hoş vakit geçiyor.
Korona virüsü salgına karşı alınan tedbirler doğrultusunda 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştı. Evde kalan yaşlılar zamanlarını nasıl geçiyor? 77 yaşındaki Mikail Gündüz'ün evine konuk olduk. Gündüz evden çıkmıyor, boş vakitlerinde ise Kur'an-ı kerim okuyup dua ediyor. Aynı zamanda şiir yazma kabiliyeti de olan Mikail Gündüz'ün koronayla ilgili yazdığı şiir ise oldukça beğeni topladı.
Mikail Gündüz, artan zamanlarında torunlarıyla boş vakitler geçiyor. "Evden çıkmayın" çağrısı yapan Gündüz, "Ben devletimizin çağrısına uyuyorum. Kimse sokağa çıkmasın. Gerçekten başımızda bir virüs belası var Allah en kısa sürede bu beladan bizleri kurtarsın inşallah. Boş vakitlerimde şiir yazıyorum, Kur'an okuyorum, dua ediyorum bütün Müslümanlar için. Ayrıca torunlarımla oyun oynuyoruz. Onlar bana oynadıkları oyunları gösteriyor, hikaye okuyorlar, ben de onlara masallar anlatıyorum" dedi. 77 yaşındaki Mikail amcadan korona şiiri

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuran-ı Kerim, İnegöl, Bursa, Genel

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77 yaşındaki Mikail amcadan korona şiiri
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