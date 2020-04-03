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78 yaşındaki Elmas amca, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Bilecik'te 78 yaşındaki Elmas Göçtü, aldığı emekli maaşının yarısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

03.04.2020 19:40 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:40
78 yaşındaki Elmas amca, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Bilecik 'te 78 yaşındaki Elmas Göçtü, aldığı emekli maaşının yarısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nu arayan Göçtü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Biz bize yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak istediğini belirtti.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Elmas Göçtü'nün evine giden ekipler, parayı teslim alarak kampanya hesabına yatırdı.
Elmas Göçtü, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyayı duyar duymaz ekipleri aradığını belirtti.
Eşiyle birlikte kampanyaya destek olmaya karar verdiklerini kaydeden Göçtü, şöyle konuştu:
"Böyle bir şey düşündüğü için Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Milletimize ve memleketimize çok büyük fayda oldu, benim gibi kampanyaya destek vermek isteyen çok insan var. Ben ve eşim, maaşlarımızın yarısını milletle paylaşalım istedik. Dayanışma güzel bir şey ve birbirimize destek olmak çok güzel."
Vali Şentürk de Göçtü'yü telefonla arayarak kampanyaya verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Değerli Taş, Bilecik, Güncel
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