Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

78 yaşındaki Elmas amca, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

Bilecik'te 78 yaşındaki Elmas Göçtü, aldığı emekli maaşının yarısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.

03.04.2020 21:45 | Son Güncelleme: 03.04.2020 21:47
Bilecik 'te 78 yaşındaki Elmas Göçtü, aldığı emekli maaşının yarısını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Bilecik Valisi Bilal Şentürk başkanlığında kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"nu arayan Göçtü, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından "Biz bize yeteriz Türkiye'm" sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak istediğini belirtti.
İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Elmas Göçtü'nün evine giden ekipler, parayı teslim alarak kampanya hesabına yatırdı.
Elmas Göçtü, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyayı duyar duymaz ekipleri aradığını belirtti.
Eşiyle birlikte kampanyaya destek olmaya karar verdiklerini kaydeden Göçtü, şöyle konuştu:
"Böyle bir şey düşündüğü için Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Milletimize ve memleketimize çok büyük fayda oldu, benim gibi kampanyaya destek vermek isteyen çok insan var. Ben ve eşim, maaşlarımızın yarısını milletle paylaşalım istedik. Dayanışma güzel bir şey ve birbirimize destek olmak çok güzel."
Vali Şentürk de Göçtü'yü telefonla arayarak kampanyaya verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti. 78 yaşındaki Elmas amca, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Kaynak: AA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Değerli Taş, Bilecik, Güncel

Haberin Videosu :

78 yaşındaki Elmas amca, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››78 yaşındaki Elmas amca, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’ın açıkladığı yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Haberler
Erdoğan'ın açıkladığı yeni korona tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu
Erdoğan’ın açıkladığı yeni tedbirler sonrası İBB harekete geçti Haberler
Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler sonrası İBB harekete geçti
Bakan Koca’nın açıklamadığı koronaya yakalanan Bilim Kurulu üyesinin ismi netleşti Haberler
Bakan Koca'nın açıklamadığı koronaya yakalanan Bilim Kurulu üyesinin ismi netleşti
Fransa’da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü Haberler
Fransa'da koronavirüs nedeniyle bir günde 588 kişi öldü
Türkiye beşik gibi! Van’ın ardından Hatay’da da deprem oldu Haberler
Türkiye beşik gibi! Van'ın ardından Hatay'da da deprem oldu
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi Haberler
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var Haberler
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu’nun adı şehir hastanesine verilecek Haberler
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı şehir hastanesine verilecek

Son Dakika Güncel Haberleri

23:06: - Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan Türkiye'de kalan Cezayirlilere ilişkin açıklama- "Kimse mağdur... - Haber 23:05: Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem - Haber 23:05: Bursa'da 20 yaş altı gençlerin toplu ulaşım kartları iptal edildi - Haber 23:05: Fransa'da koronaya bağlı ölümler 6 bini aştı - Haber 23:04: Zeytinburnu'nda kaçak üretilen maskelere el konuldu - Haber 22:16: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu - Haber 21:46: Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı - Haber 21:44: İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak - Haber 21:27: Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi - Haber 20:48: Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber