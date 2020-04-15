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78 yaşındaki kadından Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış

MARDİN'in Midyat ilçesinde yaşayan, 14 çocuk annesi Sabriye Bilgiç (78), Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 liralık bağış yaptı.

15.04.2020 16:45 | Son Güncelleme: 15.04.2020 16:45
78 yaşındaki kadından Milli Dayanışma Kampanyası'na bağış

MARDİN'in Midyat ilçesinde yaşayan, 14 çocuk annesi Sabriye Bilgiç (78), Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 liralık bağış yaptı.

Midyat'ta oturan, 4'ü engelli 14 çocuğu olan, Bağ-Kur emeklisi Sabriye Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istedi. Vefa Sosyal Destek Grubu ile iletişime geçen Bilgiç, '65 yaş' yasağı nedeniyle sokağa çıkamadığını belirtip, yardımcıları olmasını istedi. Bunun üzerine eve gelen ekip, Bilgiç'in emekli ikramiyesinden ayırdığı 100 lirayı teslim aldı. Görevliler, parayı Bilgiç adına kampanya hesabına yatırıp, dekontu da eve getirdi. Kampanyaya tekrar bağış yapmak istediğini belirten Sabriye Bilgiç, "100 lira bağış yaptım, azdır biliyorum; ama imkanlarım bu kadar. İleriki zamanlarda yine bağışta bulunacağım. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Vefa Sosyal Destek Grubu, Midyat, Güncel
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