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78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli "evde kal" çağrısı

Çorum'da 78 yaşındaki Mehmet Özbey, yazdığı şiirle vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu.

06.04.2020 18:36 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:37
78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli
Çorum 'da 78 yaşındaki Mehmet Özbey, yazdığı şiirle vatandaşlara "evde kalın" çağrısında bulundu.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra binlerce insanın ölümüne neden olan korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de evde kal çağrıları yapılıyor. Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Gökçedoğan köyünde yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Özbey de yazdığı "2020 yılında görülen virüs hastalığına deyişlerim" şiiriyle 'evde kalın' çağrısında bulundu. 7 kıtadan oluşan şiirini seslendiren Özbey, bunu sosyal medyada da paylaştı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Çorum, Güncel
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