Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı

78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı Çin'de ortaya çıktıktan sonra binlerce insanın ölümüne neden olan Korana virüs (Covıd-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de evde kal çağrıları yapılıyor.

06.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:47
78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı
ÇORUM - Çin'de ortaya çıktıktan sonra binlerce insanın ölümüne neden olan Korana virüs (Covıd-19) tedbirleri kapsamında tüm Türkiye 'de evde kal çağrıları yapılıyor.
Virüsün daha fazla kişiye bulaşmaması adına çalışmalar devam ederken, Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Gökçedoğan köyünde yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Özbey'de yazdığı "2020 yılında görülen virüs hastalığına deyişlerim" şiiriyle "evde kalın" dedi.
7 kıtadan oluşan şiirini ayrıca seslendiren Özbey, bunu sosyal medyada da paylaştı. 78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli ’Evde kal’ çağrısı

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Genel

Haberin Videosu :

78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› genel ››78 yaşındaki Mehmet amcadan şiirli 'Evde kal' çağrısı - Haberler

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

19:58: Siirt'te 7 nokta korona virüs nedeniyle karantinada - Haberler 19:51: YÖK'ten Yeni Erteleme Kararı! - Haberler 19:50: İstanbul'da korona virüs nedeniyle karantinaya alınan şahıs pozitif olduğunu bilmeden Rize'ye gelmiş - Haberler 19:49: 5 yaşındaki Bilge'den sağlık çalışanlarına "kek" jesti - Haberler 19:49: Alanya'da 25 şişe kaçak içki ve 300 litre etil alkol ele geçirildi - Haberler 19:34: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik 19:19: Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 300 bini geçti - Haberler 17:57: Filipinler'de polis, koronavirüs kurallarını ihlal eden adamı öldürdü - Haberler 17:12: 19 yaşındaki hemşire adayının ani ölümü ilçeyi yasa boğdu - Haberler 17:04: İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular - Haberler 16:38: 'Durumu kötüleşti' iddiası sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan mesaj: İyi durumdayım - Haberler 16:16: Kuzey Makedonya, koronavirüsle mücadelede Türkiye'den yardım istedi