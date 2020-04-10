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78 yaşındaki yaşlı adamı, 'banka memuruyum' yalanıyla dolandırdılar

Yozgat'ta korona virüs önlemleri kapsamında evden çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzerindeki kişileri arayarak kendilerini banka memuru olarak tanıtıp 'size yardım edeceğiz' diyen dolandırıcı, 78 yaşındaki Ahmet Fahri Şenpotuk isimli vatandaşın kredi kartı hesabından 2 bin 950 lirayı kendi...

10.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:14
78 yaşındaki yaşlı adamı, 'banka memuruyum' yalanıyla dolandırdılar
Yozgat 'ta korona virüs önlemleri kapsamında evden çıkmaları yasak olan 65 yaş ve üzerindeki kişileri arayarak kendilerini banka memuru olarak tanıtıp 'size yardım edeceğiz' diyen dolandırıcı, 78 yaşındaki Ahmet Fahri Şenpotuk isimli vatandaşın kredi kartı hesabından 2 bin 950 lirayı kendi hesabına aktardı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde gerçekleşti. Yozgat'ın Köseoğlu Mahallesinde ikamet eden 78 yaşındaki Ahmet Fahri Şenpotuk isimli vatandaşı arayarak bir bankada çalıştığını iddia eden dolandırıcı, yaşlı adamın kredi kartından bireysel emeklilik için kesinti yapıldığını ve korona virüs nedeni ile de bin lira yardım edileceğini söyledi. Yaşlı adamı ikna eden dolandırıcı, Şenpotuk'un kimlik ve kart bilgilerine ulaştı. Yaşlı adamın hesap bilgilerine ulaşan dolandırıcı, Şenpotuk'un hesap kartından 2 bin 950 lirayı kendi hesabına aktardığı öğrenildi.

Dolandırıldıklarını anlayan Şenpotuk'un ailesi ise durumu emniyet ve savcılığa bildirerek suç duyurusunda bulundu. Bu işlemlerle birlikte kendisini banka memuru olarak tanıtan dolandırıcının hesabına da bloke konuldu.

Kendisini banka memuru gibi tanıtan kişiye tüm hesap bilgilerini verdiğini anlatan 78 yaşındaki Ahmet Fahri Şenpotuk yaptığı açıklamada "Beni bankadan aradığını söyleyen adam hesap numaramı, kimlik numaramı, anne ve baba ismimi aldı. Her şeyi söyledim beni dolandırdılar. 2 bin 950 lira paramı aldılar. Beni kandırdılar. Hesabımdan ocak ve şubat ayında bireysel emeklilikten yanlışlıkla kesinti olduğunu ve onu bana geri iade edeceklerini söylediler. Ben de inandım. Virüsten dolayı da dışarı çıkamıyorum, ben de onlara güvendim. Banka olduğu için böyle dolandırdılar beni. Aman başkaları da inanmasın, özellikle yaşlılara söylüyorum. Virüsten dolayı dolandırıcılar bizi dolandırıyor. Onlarda vicdan yok. 2 bin 950 lira paramı çekmişler. Biz de savcılığa gittik, emniyete gittik ifademizi verdik, şikayet ettik, davacıyım onlardan da. Sesi bankacı gibi geliyordu, banka memuruyum dedi inandırıcı geldi" dedi.

Şenpotuk hesabına korona virüs dolayısıyla bin lira para yatırılacağını söyleyen dolandırıcıya inandığını belirterek "Virüsten dolayı da sana yardım edeceklerini, gıda ve para yardımı edeceklerini dediler, beni inandırdılar. Bankacı olduğu için inandık. Bundan sonra ararlarsa tövbe bir daha telefona cevap bile vermem. Arayanlara itibar etmesinler, bunlar kolay yoldan para kazanmaya çalışıyorlar. Ben perişan oldum, ödemelerim var şimdi beni 3 ay zor durumda bırakacaklar" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA

Etiketler: Yozgat, Banka, Güncel
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