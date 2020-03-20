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782 yıllık cami boş kaldı

Kayseri'de Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde namaz kılınmasının durdurulması ile 782 yıllık Hunat Camii de boş kaldı.

20.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:37
782 yıllık cami boş kaldı
Kayseri'de Korona virüs tedbirleri kapsamında camilerde namaz kılınmasının durdurulması ile 782 yıllık Hunat Camii de boş kaldı.

Tüm Türkiye'de Korona virüs tedbirleri kapsamında cuma namazının kılınmaması kararının ardından Kayseri'de de camiler boş kaldı. 1238 yılında Selçuklu Hükümdarı 1. Alaaddin Keykubat'ın eşi Mahperi Hatun tarafından yaptırılan 782 yıllık Hunat Camii de cuma namazında boş kaldı. Namaz kılmak için camiye gelen bazı vatandaşlar, caminin kapalı olduğunu görünce geri döndü. Caminin girişine, "Salgın hastalık riski sona erinceye kadar camilerimizde cemaatle vakit namazları ve cuma namazları kılınmayacaktır" şeklinde uyarı afişleri asıldı. Polis ve zabıta ekipleri de cami önünde önlem aldı.

Caminin kapalı olduğunu görünce geri dönen Sezgin İşoğlu, "Yerinde bir uygulama oldu. Allah göstermesin kanserden çok tehlikeli" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Güncel

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