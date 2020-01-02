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79 koyun çaldı, 509 gün sonra yakalandı

KARAMAN'da, bir ağıldan 79 koyunu çalıp sattığı öne sürülen M.Y., 509 gün sonra jandarma tarafından yakalandı.

02.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 02.01.2020 15:40 79 koyun çaldı, 509 gün sonra yakalandı

KARAMAN'da, bir ağıldan 79 koyunu çalıp sattığı öne sürülen M.Y., 509 gün sonra jandarma tarafından yakalandı. M.Y., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, 10 Ağustos 2018 tarihinde merkeze bağlı köyünde oturan Mustafa Soytürk'e ait ağılda meydana geldi. Ağılından 79 koyunun çalındığını fark eden Soytürk, jandarmaya verdi. , o dönem yaptığı araştırmada koyunları çalan şüphelinin izine rastlamadı. Hırsızlık olayının peşini bırakmayan jandarma, köy ve güzergahlardaki yaklaşık 400 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceleme altına aldı. Bununla birlikte kent genelindeki  plaka tanıma sistemine ait güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonucu hırsızlığın olduğu tarihte Taşkale köyünden çıkan bir kamyonetin Konya'ya gittiği belirlendi. Araştırmasını derinleştiren jandarma, kamyoneti kullanan kişinin M.Y. olduğunu saptadı. Aradan geçen 509 günün ardından M.Y., dün jandarma tarafından gözaltına alındı. Çaldığı koyunları o tarihte Kurban Bayramı'nda sattığı öne sürülen M.Y., bugün sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 

  



Mustafa Soytürk, Jandarma, Taşkale, Güncel

Kaynak: DHA

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