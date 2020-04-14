Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

79'luk dededen "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Ankara'nın Kalecik ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Kahriman Keklicek, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşının yarısını bağışlayarak destek oldu.

14.04.2020 22:42 | Son Güncelleme: 14.04.2020 22:42
79'luk dededen
Ankara 'nın Kalecik ilçesinde yaşayan 79 yaşındaki Kahriman Keklicek, 'Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşının yarısını bağışlayarak destek oldu.

Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gönlü güzel, duyarlı ve cömert insanımız içimizi ısıtmaya devam ediyor. Kalecik ilçemizde 79 yaşındaki Kahriman Keklicek amcamız maaşının yarısını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamış bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda yer alan videoda Keklicek, "Maaşımın yarısını ben devlete bağışlamak istiyorum bu hastalık dolasıyla. Sizleri haber ettim, onun için kaymakamlıktan çağırdım sizleri" diye konuştu.

Jandarma personeli de Keklicek'e, "Allah razı olsun. Yaptığınız yardımları yerine ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Sağ olun" diyerek teşekkür etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Twitter, Kalecik, Ankara, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
Bakan Koca ’Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?’ sorusunu yanıtladı Haberler
Bakan Koca "Süleyman Soylu ile tartıştınız mı?" sorusunu yanıtladı
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı Haberler
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı Haberler
İhbar edilen otobüsten 4 koronavirüslü hasta çıktı
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş Haberler
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi! 1,5 metre değilmiş
Bakan Selçuk’tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden Haberler
Bakan Selçuk'tan lise öğrencilerine müjde: Eğitim ve sertifika bizden
Salgına karşı İtalya’yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj Haberler
Salgına karşı İtalya'yı uyaran ünlü profesörden Türk halkına mesaj
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı Haberler
Çinliler akıllanmıyor! Koronanın ortaya çıktığı hayvan pazarları yeniden açıldı
Haberler ›› Güncel ››79'luk dededen 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:02: Libya'da petrol limanlarının kapatılmasının ülkeye zararı 4 milyar dolara ulaştı - Haber 22:58: Manisa'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı - Haber 22:58: Peru'da Kovid-19 görülen kişi sayısı 10 bini aştı - Haber 22:56: Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi "Ebyen'de ortak güvenlikte" anlaştı - Haber 22:52: Güney Afrikalılardan Çin'deki Afrikalılara yönelik saldırılara tepki - Haber 22:21: İBB'de bir kişi daha koronavirüsten öldü, vaka sayısı 471'e yükseldi - Haber 19:10: Prens Selman, 340 milyon sterline Newcastle United'ı satın alıyor - Spor 18:11: Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor - Haber