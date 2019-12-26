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79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Eskişehir'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda iki kişi motosiklet hırsızlığı nedeniyle gözaltına alındı. İki şüphelinin toplam 79 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

26.12.2019 15:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:32

'de, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda toplam 79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı.

İKİ KİŞİNİN TOPLAM 79 SUÇ KAYDI VAR

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenköy Mahallesi Çeliktepe Sokağı'nda Cengiz K.'ye ait park halindeki motosikleti çalınması olayı hakkında çalışma başlattı. Ekipler, yapılan araştırma ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheli İ.E. ve T.K. olduğunu tespit etti. ekipleri, 2 şüpheliyi yürütülen çalışmalar neticesinde saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan T.K.'nin 16, İ.E'nin ise, hırsızlık ve benzeri suçlardan 63 kaydının bulunduğu belirlendi.

Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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