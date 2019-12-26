79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı

Eskişehir'de, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda toplam 79 suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalandı.

İKİ KİŞİNİN TOPLAM 79 SUÇ KAYDI VAR

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenköy Mahallesi Çeliktepe Sokağı'nda Cengiz K.'ye ait park halindeki motosikleti çalınması olayı hakkında çalışma başlattı. Ekipler, yapılan araştırma ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen şüpheli İ.E. ve T.K. olduğunu tespit etti. Polis ekipleri, 2 şüpheliyi yürütülen çalışmalar neticesinde saklandıkları evlerde yakaladı. Gözaltına alınan zanlılardan T.K.'nin 16, İ.E'nin ise, hırsızlık ve benzeri suçlardan 63 kaydının bulunduğu belirlendi.

Öte yandan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR