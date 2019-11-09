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79 torunu olan ve 100 yaşına giren yaşlı adama torunlarından doğum günü sürprizi

Sakarya'da yaşayan Ethem Ekşi, 100'üncü yaşını çocukları ve torunlarıyla kutladı.

09.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:3879 torunu olan ve 100 yaşına giren yaşlı adama torunlarından doğum günü sürprizi
'da yaşayan Ethem Ekşi, 100'üncü yaşını çocukları ve torunlarıyla kutladı. Ethem Ekşioğlu'nun oğlu Birol Ekşioğlu yaptığı açıklamada, "Babam bilge bir insan. Tam bir Türk bilgesi" dedi.

Sakarya'nın ilçesinde yaşayan Ethem Ekşioğlu 100 yaşına girdi. 10 çocuğu bulunan ve 79 torunu bulunan Ekşioğlu için evinde çocukları ve torunları doğum günü sürprizi yaptı. En büyük çocuğu 76 yaşında olan Ethem Ekşioğlu'nun torunun torunu ise 3 aylık olduğu öğrenildi. Gerçekleşen sürpriz doğum gününde 100 yaşındaki Ekşioğlu doğum pastasını keserek türkü söyledi.

Tam bir Türk bilgesi

100 yaşındaki Ethem Ekşioğlu'nun oğlu Birol Ekşioğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Babam 100 yaşında ve 10 tane çocuğu var. 10 çocuktan 79 tane torunu var. 2 torunundan da torunu var. 1920 doğumludur. Biz Ekşioğlu sülalesinin mensubuyuz. Sülalemiz baya kalabalıktır. En büyük çocuğu kız ablam şuan Rize'de kalıyor. En büyük ablam 77 yaşında, en küçük torunun torunu 4 aylıktır. Torunlarının bir kısmı İstanbul'da, bir kısmı ise Rize'de bir kısmı da buradadır. Aslında babamın doğum günü bundan bir hafta önce düzenleyecektik. Babam küçük bir rahatsızlık geçirdi. Babam bilge bir insan. Tam bir Türk bilgesi. Matematik, Fizik, Edebiyat bilgisi olan bir insandır" dedi.

Onu çok seviyorum

Dedesini çok sevdiğini söyleyen torunu Mert Ethem Ekşioğlu ise yaptığı açıklamada, "Az önce büyükbabamla konuşuyordum. Elindeki çiçeği kime vereceğini düşünüyordum. Sordum bir şey diyemedi. Onun 100 yaşına kadar gelmesini heyecanla bekliyordum ve sonunda 100 yaşına geldi. Bu beni çok mutlu etti. Onu çok seviyorum" diye konuştu. - SAKARYA

Serdivan, Sakarya, Güncel

Kaynak: İHA

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