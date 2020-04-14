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79 yaşındaki Dede'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

79 yaşındaki Dede'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek Ankara'nın Kalecik ilçesinde 79 yaşındaki Kahriman Keklicek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşının yarısını bağışlayarak destek oldu.

14.04.2020 23:28 | Son Güncelleme: 14.04.2020 23:29
79 yaşındaki Dede'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek
ANKARA - Ankara 'nın Kalecik ilçesinde 79 yaşındaki Kahriman Keklicek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşının yarısını bağışlayarak destek oldu.
Ankara Valiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gönlü güzel, duyarlı ve cömert insanımız içimizi ısıtmaya devam ediyor. Kalecik ilçemizde 79 yaşındaki Kahriman Keklicek amcamız maaşının yarısını 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışlamış bulunuyor" ifadelerine yer verdi.
Paylaşımda yer alan videoda, Keklicek, "Maaşımın yarısını ben devlete bağışlamak istiyorum bu hastalık dolasıyla. Sizleri haber ettim, onun için kaymakamlıktan çağırdım sizleri" diye konuştu.
Jandarma personeli de Keklicek'e, "Allah razı olsun. Yaptığınız yardımları yerine ulaştırmak için elimizden geleni yapacağız. Sağ olun" diyerek teşekkür etti 79 yaşındaki Dede’den ’Milli Dayanışma Kampanyası’na destek

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Kalecik, Ankara, Genel
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