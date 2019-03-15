79 Yıllık Uçak, Müze İçin 3 Bin 200 Kilometre Uçuş Yaptı

Kaynak: DHA

ESKİŞEHİR'de, yakın zamanda açılması planlanan havacılık müzesinde sergilenmek üzere satın alınan 1940 model DC-3 uçağı, İsviçre'nin Cenevre kentinden 3 bin 200 kilometrelik uçuş yaparak kente ulaştı.Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi, önümüzdeki aylarda açılması planlanan havacılık müzesi için, İsviçre'deki bir havacılık şirketinden 'efsane uçak' olarak nitelendirilen 1940 model 2204 seri numaralı, Douglas DC-3 uçağını satın aldı. Eskişehir'e gelmek için İsviçre'nin Cenevre kentinden yola çıkan uçak İzmir'e iniş yaparak gümrük işlemlerinin ardından Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bulunan Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ne iniş yaptı. 29 metre kanat açıklığına sahip 79 yıllık uçak havacılık seremonisi 'su takı' ve alkışlarla, pilotlar ise çiçeklerle karşılanarak müzedeki yerini aldı.Sivrihisar Sportif Havacılık Kulübü Derneğinin kurucu üyesi ve akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, uçağın teknik olarak çok iyi durumda olduğunu ifade ederek, "Böylesi bir uçağı bu yıl yaz aylarında açılışını yapacağımız M.S.Ö. Havacılık Müzesi'ne kazandırdık. İsviçre'nin Cenevre kentinden iki gün önce yola çıkıp, önce Hırvatistan'a daha sonra da Yunanistan'a geldi. Atina'dan da yola çıkarak, İzmir üzerinden Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki havaalanımıza iniş yaptı. Yaklaşık 3 bin 200 kilometre uçuşla müzedeki yerini aldı" dedi.UÇAĞIN OPERATÖRÜ: EFSANE UÇAK İÇİN GÜZEL BİR EV OLACAKUçağın 10 yıldır operatörlüğünü yapan Francisco Agullo, hava koşullarının çok iyi olması nedeniyle sorunsuz bir uçuş yaptıklarını belirterek, "Burası genel havacılık için çok güzel bir yer, tesisleri ve insanların ilgisini çok beğendik. Efsane uçak için çok güzel bir ev olacak. Biz bu uçakla yaklaşık 6 aylık bir sürede dünya turu yaptık, yaklaşık 250 saatlik uçuşlar sırasında uçak hiçbir sorun çıkarmadı. 1940 yılında yapılan bu uçak, bugünküler kadar güvenilir olduğunu gösterdi" dedi.- Eskişehir