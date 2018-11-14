14 Kasım 2018, 22:06
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7dayseurocup: Galatasaray: 77 - Ratiopharm Ulm: 69

7dayseurocup: Galatasaray: 77 - Ratiopharm Ulm: 69

7DAYSEuroCup A Grubu 7. hafta maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Alman ekibi ratipharm ULM’u 77-69’luk skorla mağlup etti.

7DAYSEuroCup A Grubu 7. hafta maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Alman ekibi ratipharm ULM'u 77-69'luk skorla mağlup etti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Juan Carlos Garcia xx, Marcin Kowalski xx, Semen Ovinov xx

Galatasaray: Webster xx 2, Harrison xxx 17, Arapovic xx 8, Emir xx 9, Hayes xx 10, Ege xx 4, Erolcan x, Klobucar xx 5, Auguste xxx 17, Göksenin xx 5

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

ratiopharm ULM: Reinhardt xx 7, Miller xx 11, Green xx 10, Thompson xx 11, İsmet Akpınar xx 12, Bretzel x, Ugrai xx 5, Fotu xx 9, Kramer xx 4

Başantrenör: Thorsten Leibenath

1. periyot: 15-11 (Galatasaray lehine)

Devre: 34-27 (Galatasaray lehine)

3. periyot: 57-49 (Galatasaray lehine)

5 faul alan: Webster (Galatasaray), Thompson (ratiopharm ULM) - İSTANBUL Galatasaray
14 Kasım 2018 Çarşamba 22:06