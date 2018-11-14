7dayseurocup: Galatasaray: 77 - Ratiopharm Ulm: 69

7DAYSEuroCup A Grubu 7. hafta maçında Galatasaray
, sahasında karşılaştığı Alman ekibi ratipharm ULM'u 77-69'luk skorla mağlup etti.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Juan Carlos
Garcia xx, Marcin Kowalski xx, Semen Ovinov xx
Galatasaray: Webster xx 2, Harrison xxx 17, Arapovic xx 8, Emir xx 9, Hayes xx 10, Ege
xx 4, Erolcan x, Klobucar xx 5, Auguste xxx 17, Göksenin xx 5
Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan
ratiopharm ULM: Reinhardt xx 7, Miller
xx 11, Green xx 10, Thompson xx 11, İsmet Akpınar
xx 12, Bretzel x, Ugrai xx 5, Fotu xx 9, Kramer xx 4
Başantrenör: Thorsten Leibenath
1. periyot: 15-11 (Galatasaray lehine)
Devre: 34-27 (Galatasaray lehine)
3. periyot: 57-49 (Galatasaray lehine)
5 faul alan: Webster (Galatasaray), Thompson (ratiopharm ULM) - İSTANBUL
Galatasaray
14 Kasım 2018 Çarşamba 22:06