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8-0 paylaşımı yapan Babel, 6-0'ın ardından çok eleştirildi

Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçta 2 gol atan ve dün bununla ilgili paylaşım yapan Babel'e Beşiktaş taraftarı, Galatasaray'ın Real Madrid'e 6-0 yenilmesi sonrasında ise G.Saray taraftarı tepki yağdırdı.

07.11.2019 10:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:56

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta sarı kırmızılı futbolcuların sahada varlık gösterememesi taraftarın sabrını taşırdı. Eleştirilen isimlerin başında Nagatomo ve Babel geliyor.

Özellikle Babel 6-0 yenildikleri maç öncesinde, Beşiktaş'ın Liverpool'a 8-0'lık skorla yenildiği maçta altı ve yedinci golleri attığı maçın yıl dönümünü hatırlatarak, Beşiktaş taraftarları çılgına çevirdi.

BABEL SABIRLARI TAŞIRDI

Hollandalı isim, Galatasaray'ın deplasmanda Real Madrid'e 6-0 yenildiği maçta sahada hiç varlık gösteremedi. Babel'in hem paylaşımına hem sahada gösterdiği kötü performansa Beşiktaş ve Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.

Babel, Liverpool ile ilgili yaptığı paylaşımı gelen tepkiler sonrasında kaldırmıştı.

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8-0 paylaşımı yapan Babel, 6-0'ın ardından çok eleştirildi

Galatasaray, Real Madrid, Beşiktaş, Babel, Spor


YORUMLAR (21)
FTH: GS 17 YIL SONRA ABDEST TAZELEDİ
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ADINIZI YAZIN: Adam hakli ya 8 0 yenilselerdi cok ayip 6. 0 yenilmisler cok büyük basari ya10. 0 bitseydi.
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BİLAL: Daha fazla farkı Muslara ünledi.
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1903: sen ne utanmaz bir adamsın biraz karekterli ol git 6-0 bir yerinde sakla ozaman
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BEŞİKTAŞLI: Liverpool BJK maçı bizim için bir utanç idi, bunu herkes kabul ediyor zaten. . ancak GS nin daha çok utanması gerek, çünkü BJK liverpool iki maçı ile Real Madrid GS iki maç toplam değerlendirmede GS daha rezil durumda. . . 6-0 ve 1-0 iki yenigi var tek gol atamadı GS. oysa geçmişte ki hezimet BJK nin Liverpool u oyun olarak ezerek skor olarak da 2-1 ile yenmesi sonrası gelmişti. Liverpool hırs yapmıştı yenilgi sonrası
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GS Lİ: Sen bunlara bakma hocam. Siz 8 yediğinizde sanki londrada yürüyor gibi utandım ertesi gün. Bu ejnebiler ne bilir gururu haysiyeti. Parayı kim verirse onun elini öperler. BJK /GS / FB avrupaya çıktımı Türktür takım değil.
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8TAŞ: adam haklı tek tesellimiz 8taşın rekorunu kırmamak oldu ne var bunda
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İHSAN: sizin için 6 kasım özel bir gün oldu, belirli aralıklarla kabul günü düzenliyorsunuz. . . .
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ADEM: ne utanmaz bir adamsın babel. . nasıl bunu yaparsın. .
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SOZUN BİTTİGİ AN: Resmen ligin seviyesini dusurmus besiktas :)
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