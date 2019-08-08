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8 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi

Yeni MalatyasporMERKEZ HAKEM KURULUTürkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri 5 Ağustos'ta başlarken yarın sona erecek.

08.08.2019 09:12 8 Ağustos Perşembe DHA Spor Gündemi
Trabzonspor

22.00 Partizan - Yeni Malatyaspor

MERKEZ HAKEM KURULU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 2019-2020 Sezonu Doğan Babacan Yaz Semineri 5 Ağustos'ta başlarken yarın sona erecek. MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg, UEFA Gözlemcisi Jorn West Larsen, UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevenato ve FIFA Hakemi Danny Makkalie'nin eğitimci olarak katılacağı seminerin resmi açılışı bugün 14: 00'te gerçekleştirilecek.

11.00'de ise Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp tarafından basın mensuplarına yönelik olarak Video Yardımcı Hakemlik (VAR) ile ilgili bir bilgilendirme toplantısı yapılacak (Limak Otel - Kavacık)

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Zanka, İstanbul'a geldi. Danimarkalı futbolcuyu yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Damien Comolli karşıladı. Danimarkalı oyuncu sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

11: 00 Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarını sürdürecek

GALATASARAY

(takım izinli)

BEŞİKTAŞ

10.30-18.30 Siyah-beyazlılarda çalışmalar çift idmanla sürecek (Basına kapalı)

BASKETBOL

15: 00 A Milli Erkek Basketbol Takımı medya günü düzenleyecek (Sinan Erdem)



Merkez Hakem Kurulu, Spor

Kaynak: DHA

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