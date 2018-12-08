08 Aralık 2018, 09:14
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8 Aralık Cumartesi Dha Spor Gündemi

8 Aralık Cumartesi Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor19.00 Galatasaray - Çaykur RizesporBEŞİKTAŞ11.30 Siyah beyazlı takımda Malmö maçı hazırlıkları başlayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe

16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor

19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlı takımda Malmö maçı hazırlıkları başlayacak.

FENERBAHÇE

Sari lacivertliler, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

17.45 Sarı lacivertli takım, Akhisarspor maçı için İzmir'e gidecek.

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Kardemir Karabükspor - İstanbulspor

13.30 Osmanlıspor - Afjet Afyonspor

16.00 Altınordu - Adanaspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

17.45 Spartak Trnava - Trencin ( Fenerbahçe'nin rakibi)

20.00 Cagliari - Roma (Cengiz Ünder)

20.30 Villarreal - Celta Vigo ( Emre Mor, Okay Yokuşlu)

22.45 Leicester City - Tottenham (Çağlar Söyüncü)

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

13.00 Pınar Karşıyaka - Türk Telekom

15.15 Galatasaray - Banvit

17.30 Tofaş - Arel Üniv. Büyükçekmece

Kadınlar Basketbol Süper Ligi -

14.00 Kırçiçeği Bodrum Basketbol - Galatasaray

VOLEYBOL

Dünya Kulüpler Şampiyonası -

12.00 Eczacıbaşı VitrA - Minas Tenis Clube

15.00 VakıfBank - Praia Clube

Vestel Venus Sultanlar Ligi -

14.00 Çanakkale Bld. - Fenerbahçe

14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank

15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Nilüfer Bld.

16.00 Karayolları - THY Sivasspor,Galatasaray
08 Aralık 2018 Cumartesi 09:14



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