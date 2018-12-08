8 Aralık Cumartesi Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG<br><br>13.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe<br><br>16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor<br><br>19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>11.30 Siyah beyazlı takımda Malmö maçı hazırlıkları başlayacak.<br><br>FENERBAHÇE<br><br>Sari lacivertliler, Akhisarspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.<br><br>17.45 Sarı lacivertli takım, Akhisarspor maçı için İzmir'e gidecek.<br><br>SPOR TOTO 1. LİG<br><br>13.30 Kardemir Karabükspor - İstanbulspor<br><br>13.30 Osmanlıspor - Afjet Afyonspor<br><br>16.00 Altınordu - Adanaspor<br><br>AVRUPA'DAN FUTBOL<br><br>17.45 Spartak Trnava - Trencin (Fenerbahçe'nin rakibi)<br><br>20.00 Cagliari - Roma (Cengiz Ünder)<br><br>20.30 Villarreal - Celta Vigo (Emre Mor, Okay Yokuşlu)<br><br>22.45 Leicester City - Tottenham (Çağlar Söyüncü)<br><br>TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. haftanın maçları oynanacak.<br><br>BASKETBOL<br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -<br><br>13.00 Pınar Karşıyaka - Türk Telekom<br><br>15.15 Galatasaray - Banvit<br><br>17.30 Tofaş - Arel Üniv. Büyükçekmece<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi -<br><br>14.00 Kırçiçeği Bodrum Basketbol - Galatasaray<br><br>VOLEYBOL<br><br>Dünya Kulüpler Şampiyonası -<br><br>12.00 Eczacıbaşı VitrA - Minas Tenis Clube<br><br>15.00 VakıfBank - Praia Clube<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi -<br><br>14.00 Çanakkale Bld. - Fenerbahçe<br><br>14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank<br><br>15.00 Aydın B.Şehir Bld. - Nilüfer Bld.<br><br>16.00 Karayolları - THY