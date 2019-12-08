8 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
14.00 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep Futbol Kulübü
16.30 Yukatel Denizlispor
- Medipol Başakşehir
16.30 Antalyaspor - Trabzonspor
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
TFF 1'İNCİ LİG
14.00 Osmanlıspor - Altay
16.30 Altınordu - Adanaspor
16.30 Bursaspor
- Giresunspor
19.00 Adana Demirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 16'ncı hafta maçları oynanacak.
KROS
Türkiye Kros Milli Takımı'nın yer aldığı Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası başlayacak.
"KADINA ŞİDDETE HAYIR" 1'İNCİ FFC LADIES KICK BOKS TURNUVASI
15.00 Fighting Fit Club, yetenekli profesyonel kadın kick boksçuları keşfederek dünya arenasındaki organizasyonlara katılımlarını sağlamak amacıyla, İzmir Güzelbahçe'deki FFC Spor
Kompleksi'nde FFC Ladies Turnuvası'nın ilkini düzenleyecek. Kadın sporcular "KADINA ŞİDDETE HAYIR" pankartlarıyla ringe çıkarak farkındalık yaratmak için mücadele verecek.
BASKETBOL
ING Basketbol Süper Ligi
13.00 Fenerbahçe Beko - OGM Ormanspor
15.15 Bahçeşehir Koleji - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol
17.30 Türk Telekom - Frutti Extra Bursaspor
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo - Galatasaray
16.00 Botaş - Çankaya Üniversitesi
17.00 Hatay BŞB. - Birevim Elazığ İl Özel İdare
VOLEYBOL
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası
12.00 VakıfBank - Igor Gorgonzola Novara (3'üncülük maçı)
15.00 Eczacıbaşı VitrA - Imoco Conegliano (Final)
- AXA Sigorta Efeler Ligi
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Arhavi Voleybol
18.30 Galatasaray HDI Sigorta - İstanbul BBSK
19.00 Halkbank - Arkas Spor
AVRUPA'DAN FUTBOL
14.00 Eibar - Getafe (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi)
14.15 Vitesse - Feyenoord (Orkun Kökçü)
17.00 Aston Villa - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
17.00 Sassuolo - Cagliari (Mert Müldür)
18.00 Valladolid - Real Sociedad (Enes Ünal)
18.45 Sparta Rotterdam - Heracles (Halil Dervişoğlu)
19.30 Brighton - Wolverhampton (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi)
20.00 Werder Bremen - Paderborn (Nuri Şahin, Ömer Toprak)
20.30 Leganes - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)
22.45 Bologna - Milan (Hakan Çalhanoğlu)