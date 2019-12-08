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8 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

Gaziantep Futbol Kulübü16.30 Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir16.30 Antalyaspor - Trabzonspor19.00 Kasımpaşa - BeşiktaşTFF 1'İNCİ LİG14.00 Osmanlıspor - Altay16.30 Altınordu - Adanaspor16.30 Bursaspor - Giresunspor19.

08.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:018 Aralık Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG

14.00 İttifak Holding Konyaspor - Kulübü

16.30 Yukatel - Medipol Başakşehir

16.30 Antalyaspor - Trabzonspor

19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Osmanlıspor - Altay

16.30 Altınordu - Adanaspor

16.30 - Giresunspor

19.00 Adana Demirspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

TFF 2'nci Lig ve TFF 3'üncü Lig'de 16'ncı hafta maçları oynanacak.

KROS

Türkiye Kros Milli Takımı'nın yer aldığı Portekiz'de düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası başlayacak.

"KADINA ŞİDDETE HAYIR" 1'İNCİ FFC LADIES KICK BOKS TURNUVASI

15.00 Fighting Fit Club, yetenekli profesyonel kadın kick boksçuları keşfederek dünya arenasındaki organizasyonlara katılımlarını sağlamak amacıyla, İzmir Güzelbahçe'deki FFC Kompleksi'nde FFC Ladies Turnuvası'nın ilkini düzenleyecek. Kadın sporcular "KADINA ŞİDDETE HAYIR" pankartlarıyla ringe çıkarak farkındalık yaratmak için mücadele verecek.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko - OGM Ormanspor

15.15 Bahçeşehir Koleji - Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol

17.30 Türk Telekom - Frutti Extra Bursaspor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo - Galatasaray

16.00 Botaş - Çankaya Üniversitesi

17.00 Hatay BŞB. - Birevim Elazığ İl Özel İdare

VOLEYBOL

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası

12.00 VakıfBank - Igor Gorgonzola Novara (3'üncülük maçı)

15.00 Eczacıbaşı VitrA -  Imoco Conegliano (Final)

- AXA Sigorta Efeler Ligi

14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta - Arhavi Voleybol

18.30 Galatasaray HDI Sigorta - İstanbul BBSK

19.00 Halkbank - Arkas Spor

AVRUPA'DAN FUTBOL

14.00 Eibar - Getafe (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi)

14.15 Vitesse - Feyenoord (Orkun Kökçü)

17.00 Aston Villa - Leicester City (Çağlar Söyüncü)

17.00 Sassuolo - Cagliari (Mert Müldür)

18.00 Valladolid - Real Sociedad (Enes Ünal)

18.45 Sparta Rotterdam - Heracles (Halil Dervişoğlu)

19.30 Brighton - Wolverhampton (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi)

20.00 Werder Bremen - Paderborn (Nuri Şahin, Ömer Toprak)

20.30 Leganes - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)

22.45 Bologna - Milan (Hakan Çalhanoğlu)



Denizlispor, Gaziantep, Bursaspor, Futbol, Spor

Kaynak: DHA

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