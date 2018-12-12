12 Aralık 2018 Çarşamba 15:12



12 Aralık 2018 Çarşamba 15:12

Türkiye'de 5 ilde gerçekleştirilen, "8. Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri"nin Giresun bölümü yarın başlayacak.Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu İletişim Bölümü Başkanı Maria Magdalini Kanellopuulou, etkinliğe ilişkin bir otelde düzenlediği basın toplantısında, 13-16 Aralık tarihleri arasında bu yıl 8'incisi organize edilen etkinliğin üçüncü kez Giresun'da gerçekleştirileceğini söyledi.Etkinlikle insan haklarında farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Kanellopuulou, 40 film gösteriminin yapılacağını aktardı.Kanellopuulou, bu yıl Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinin 70'inci yıl dönümü olduğunu ve bu nedenle etkinliğe ayrı bir önem verdiklerini dile getirerek, "Organizasyonumuzda seçtiğimiz eserlerde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin ruhunu yakalamaya çalıştık. Bu çalışmaları yaparken üye devletlerimizin kültürel merkezleriyle çalıştık. Toplam 40 tane film gösterimi var. Bazı gösterimlerden sonra tartışmalar düzenlenecek ve böylelikle katılımcıların fikirlerini duygularını alabilmek dinleyebilmek çok ilginç olacak." dedi.Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu ise yaptığı konuşmada, "AB İnsan Hakları Film Günleri"nin üçüncü kez Giresun'da yapılmasının kendileri açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.Aksu, etkinlikle amaçlarının farklı kültürlerin bir araya gelmesi ve dünyaya barış mesajı vermek olduğunu belirterek, şunları aktardı:"Giresun, Ankara, İstanbul, Antalya, Kars ev sahipliğinde Türkiye genelinde 5 ilde gerçekleşecek. Geçtiğimiz 2 yılda ilimizde düzenlenen festivaller hem izleyicileri hem de bizleri çok mutlu etti. Giresun'un bunca iller arasından seçilmesinin nedeni hem yüksek izleyici sayısı hem de halkımızın demokrasi ve evrensel insan haklarına gösterdiği önemden kaynaklanıyor."Belediye Başkanı Aksu, Giresun halkını organizasyon kapsamında gösterimi yapılacak film etkinliklerine katılmaya davet etti.Toplantıya, Giresun Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Canan Çelik de yer aldı.